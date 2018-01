Býk

Na pracovišti v této době, milí Býci, dejte určitě přednost týmové činnosti. Hvězdy napovídají, že to platí stejně pro vás, kteří pracujete s něčím nehmotným nebo se živíte rukama. Když se nyní stáhnete do sebe, nebude to pro vás vůbec jednoduché.