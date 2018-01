Devět let si Pavlína N. půjčovala peníze. Menší obnosy střídala se stovkami tisíc, nikdy nevrátila ani korunu. Z jednoho nebožáka dokonce vylákala rovných sedm milionů! Celkově si »napůjčovala« 10 milionů. Záhadou ovšem je, kde peníze jsou, ona sama si nic nekoupila... Soud ji poslal na 12 let do vězení.

Žena, do které by to na první pohled nikdo neřekl, rozjela podvodnickou kariéru na jaře roku 2008. Seznámila se mimo jiné se Zdeňkem K. (69), kterého postupně připravila o více než sedm milionů! Penzista nedokázal vysvětlit, proč Pavlíně půjčoval dál a dál, když bylo zřejmé, že mu nevrátí ani korunu.

„Jsem od přírody hodný člověk. Vždycky se našel důvod, díky kterému jsem respektoval její situaci. Člověk si nepřipouští, že ty peníze už neuvidí. Ano, je to moje životní prohra,“ řekl muž se slzami v očích. Trestní oznámení na podvodnici podal až jeho syn.

Zdeněk K. seznámil podvodnici se svým známým Ladislavem H. I tento muž podlehl jejímu kouzlu. „Měla talent, vždy dokázala přesvědčit, že její důvod pro půjčku je závažný. Jednou třeba potřebovala peníze na vypořádání statku a polností po otci. Prý si půjčí a z dědictví to vrátí. Jindy přišla, že se to už rýsuje, ale ještě potřebuje půjčit na to a ono,“ popsala soudu oběť, jak přišla o téměř dva miliony korun.

Už dříve trestaná Pavlína rozjela také úvěrové podvody. U několika společností si půjčila menší částky, které nikdy nevrátila. Zvládla se bez problémů s budoucí obětí seznámit přímo na ulici. Okradla i kamarádku, která jí nabídla krátkodobé bydlení. Ta jí dokonce svěřila platební kartu. „S jejím svolením měla vybrat z účtu 600 korun. Ve skutečnosti odčerpala 3200 korun, aniž by to poškozené řekla,“ popsal jeden z případů soudce Michael Vrtek.

Kde jsou miliony?

Největší záhadou je osud více než deseti milionů, které Pavlína ze svých obětí vylákala. K podvodům se přiznala a omluvila se, k osudu peněz ale neřekla jediné slovo. „Policejním pátráním se nepodařilo zjistit, jaký byl osud těchto financí. Objevily se informace, že obžalovaná peníze předávala jiným osobám. Ani tady se ale nepodařilo zjistit konkrétní informace,“ řekl Blesku žalobce Ivan Hrazdíra.

Na to, že by mohla být Pavlína jen bílý kůň, poukazoval i její obhájce. „Ty peníze byly pravděpodobně předávány dalším osobám. Jednalo se o vysoké částky, které nemohla snadno využít jenom pro sebe. Je vidět, že je neprohýřila, nekupovala movité věci, neutekla s nimi do ciziny,” řekl Jiří Lukeš.

Soud byla ale neoblomný a matkou dvou malých dcer potrestal, zatím nepravomocně, 12 lety. Obě strany – obžalovaná i státní zástupce – si ponechali lhůtu pro vyjádření. Miliony, které má Pavlína N. podle rozsudku vrátit, zřejmě už nikdy nikdo z poškozených neuvidí. Je bez prostředků a majetku, v minulosti žila v azylovém domě. Navíc čelí záplavě exekucí.