Kozoroh

Připravte se na to, že vás navštíví známí. Nepřijdou si jen přátelsky popovídat, ale budou vám vnucovat pomoc, a to bez ohledu na to, jestli o ni stojíte nebo nikoli. Možná by bylo lepší, kdybyste prostě neotevřeli. Dělejte jednoduše mrtvého brouka.