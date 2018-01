Váhy

V lásce můžete dohnat vše, co předtím stagnovalo. Přichází k vám radost a také zlepšení ve finanční oblasti. To potvrdí za pár dnů i Slunce a Mars, kteří vás navíc dopují takovým elánem, že neexistuje nic, co byste nezvládli. Ničeho se nelekejte.