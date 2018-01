Šest let se bude dívat na okolní svět zamřížovaným okénkem Vladislava P. (38), která jedinou ranou nožem do srdce zabila svého druha. (Foto Blesk - Jiří Nováček)

Šest let se bude dívat na okolní svět zamřížovaným okénkem Vladislava P. (38). Vloni 9. srpna v Pohořelicích v opilecké hádce bodla 17centimetrovým nožem do hrudníku partnera (†48). I když byla již ve dvě hodiny po poledni namol, trefila se mu přímo do srdce. Muž byl okamžitě mrtvý.