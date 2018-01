„Nevím, proč se pořád zaměřují na naši benzinku. Je to již počtvrté za deset let, co nás tady přepadl lupič. Naštěstí se nám tady s kolegyní zatím nic nestalo,“ přiznala přepadená čerpadlářka, která si nepřála uvést své jméno.

Po obsluze okamžitě pod pohrůžkou použití zbraně žádal vydání peněz. Přitom byl ale vyrušen vozidlem přijíždějícím k benzinové stanici a s částí peněz z benzinky utekl směrem na Zarazice,“ řekl mluvčí policie Petr Zámečník.

Čerpací stanice se nachází na frekventovaném místě poblíž supermarketu Penny a sídliště Lány. Policisté nyní žádají případné svědky, kteří by si všimli podezřelého mladého muže, vyskytujícího se poblíž benzinky, aby zavolali na telefon 974 622 520, nebo na linku 158.