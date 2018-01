Lituji toho, řekl Zdeněk P. (19) v soudní síni. Za pokus o vraždu mu u brněnského soudu hrozilo až 20 let vězení. (Zdeněk Matyáš)

Skupinku veselící se na zahradě začal od plotu obtěžovat alkoholem zmožený Jaroslav Š. (41). Vulgární konverzace z jeho strany na adresu Veroniky, majitelky domku, přítomné vytočila. Když se nezvaný host domáhal u branky stále agresivněji vstupu, popadl uvnitř stavení Zdeněk (19) nůž a šel Jaroslava »vyprovodit«.

„Chtěl přes branku udeřit Veroniku, proto jsem hodlal zasáhnout. Jen jsem se nějak otočil proti němu, nechtěl jsem mu nic udělat,“ popsal osudový okamžik mladík. O hlavu vyššího, 190 centimetrů vysokého Jaroslava totiž bodl keramickým nožem s dvanácticentimetrovou čepelí přímo do hrudníku. Ten se odpotácel na ulici.

Horor: Jaroslav si nůž vytáhl z rány a zkolaboval

„Asi jsem si nůž sám vytáhl, nevím. Ucítil jsem nával horka a upadl. Probudili mě až v nemocnici,“ popsal vážně zraněný Jaroslav okamžiky po bodnutí. Den před útokem přitom označil za příjemný. V práci oslavil pěti pivy »konečnou«, před incidentem si v místním podniku dal dvě malá pivka a zahrál si na automatech.

„Zdeněk přišel a řekl, že ho asi bodl. Vypadal hrozně, vzal si hlavu do dlaní. Chtělo se mu zvracet,“ popsal situaci další účastník večírku, Tomáš. Ten se jako první vzpamatoval a spěchal na ulici. „Volal jsem na záchranku, paní mě po telefonu do příjezdu sanitky instruovala, co mám dělat,“ popsal mladík u brněnského soudu boj o Jaroslavův život.

Rozhodlo pár milimetrů

Podle lékařů i soudního znalce rozhodly o životě a smrti bodnutého muže doslova milimetry. „Čepel nože prošla dutinou hrudní, zasáhla obal srdce, tedy osrdečník, a malou část srdce. Došlo i k zásahu pravé plíce. Při posunu o pár milimetrů dopředu směrem do srdeční komory by poškozený s velkou pravděpodobností zemřel,“ shrnul znalec Jan Krajsa.

Nikdy netrestaný Zdeněk, který se naposledy živil jako popelář, u soudu řekl, že události lituje. Jaroslavovi už dříve poslal omluvný dopis, ten ho ale nepřijal. Od vážného zranění je nadále v pracovní neschopnosti, má prý potíže se srdcem i plícemi, trpí psychickými problémy.

Překvapení – mírnější trest!



Soud mohl poslat Zdeňka za pokus o vraždu až na 20 let do chládku. Tříčlenný senát si vzal téměř týden na poradu a nakonec sáhl po mírném trestu pod spodní hranicí zákonné sazby – sedm let!

A zdůvodnění? „Soud zohlednil osobu pachatele, jeho věk blízký mladistvým, životní nezkušenost, reakci, kterou by v jiném věku nejspíš neudělal. Situaci nevyprovokoval, byť nelze akceptovat, aby na slovní útok někdo reagoval útokem se zbraní v ruce,“ shrnul soudce Aleš Novotný, proč senát sáhl po mírnějším trestu.

Zdeňkovým plusem se stal i fakt, že po činu společně s kamarádem Tomášem volali na záchranku a policii a snažili se bodnutému muži pomoci. A ještě jedna věc rozhodla o mírnějším potrestání. „Soud dal obžalovanému šanci, aby se zamyslel, co se stalo, že mohlo dojít k mnohem vážnějším následkům jeho činu. Má před sebou celý život,“ dodal Novotný.

Ve vzduchu je odvolání

Žalobce si ponechal lhůtu pro vyjádření, stejně tak obhájce.. „Klient byl ohrožen vysokou sazbou, přesto máme za to, že je nepřiměřeně tvrdý, mohla tam být i jiná právní kvalifikace jako zabití nebo těžké ublížení na zdraví. Takže budeme zvažovat odvolání,“ konstatoval Petr Binder, obhájce Zdeňka P.