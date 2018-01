Býk

Na nervy vám půjde vrtošivé chování vašeho nadřízeného. Nebude snadné s ním vyjít a vypadá to, že to není ojedinělý případ. Jestli si myslíte, že vám bude lépe, když změníte zaměstnání, tak to můžete zkusit třeba už dnes. Budete hodně překvapení.