O obrovském štěstí může mluvit muž (32) z Brna. V opilosti se motal v přibližně půl metru hlubokém potoku, z něhož se nemohl dostat ven. Strážníci ho z něj vylovili krátce poté, co zakopl a ponořil se pod hladinu.

Silně podnapilého muže si v noci krátce před Vánocemi všiml náhodný svědek. „V tu dobu se muž vrávoravě proplétal v korytu Ponávky mezi naplavenými kmeny a větvemi,“ upřesnil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci ho našli o chvíli později díky baterkám.Problémy mu dělaly strmé břehy koryta.

„Zhruba v těch chvílích muž zakopl a ponořil se hlavou pod hladinu. Strážníci ho rychle zachytili a vyprostili. K tomu, aby jej dostali na břeh, ale museli přivolat ještě další hlídku se žebříkem, neboť muž se nebyl schopen udržet na nohách,“ dodal Ghanem.

Díky této spolupráci se opilý muž dostal na souš, kde ho strážníci v Hodonínské ulici zabalili do několika dek. Následně ho záchranáři převezli do nemocnice. Proč se muž do potoka vydal, nebyl schopen říci.