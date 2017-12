„V tomto případě vznikla škoda kolem jednoho milionu korun. Příčinou požáru byla nejspíš svíčka v koupelně,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška s tím, že všichni obyvatelé domu vyvázli bez újmy na zdraví.

Hasiči vyjeli k ohni půl hodiny po poledni. „Obyvatelé nejspíš nechali hořet svíčku v koupelně, kde vznikl požár. Vlivem sálavého tepla a zplodin hoření se ale poškodilo více místností," dodal Mikoška. Během hodiny se podařilo plameny uhasit.

Stejnou škodu způsobil v noci na Štědrý den požár rodinného domu a stodoly v Černíně na Znojemsku. Nikomu se nic nestalo, shořela stodola a část domu. O den dříve plameny zcela zničily krov a střechu rodinného domu ve Vlasaticích na Brněnsku. Tady se škoda vyšplhala na 850 tisíc. Starší manželé našli náhradní ubytování u příbuzných.

Hasiči varují

Hasiči v souvislosti s těmito případy nabádají veřejnost k opatrnosti. Lidé by měli dávat pozor při zapalování svíček na adventních věncích, pod které je potřeba dát nehořlavý materiál, ale i při manipulaci se svíčkami nebo prskavkami. Svíčky by neměli nechávat bez dozoru. Stejné by to mělo být i u vaření, pečení a vánočních dekorací. „Mnoho požárů v zimě vzniká i kvůli neopatrnému zacházení s topidly a zanedbáním péče o komíny,“ podtrhl Mikoška.

Video: Jak rychle hoří vánoční stromeček

délka: 02:17 Video 360p REKLAMA Jak rychle hoří vánoční stromek: Během minuty je z něj popel National Institute of Standards and Technology