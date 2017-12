Nejhůře dopadla mladá žena (27) z Brněnska, která ve fabii nezvládla kolem čtvrté hodiny ranní zatáčku mezi Znojmem a obcí Havraníky. „Vjela do příkopu a narazila do betonového mostku a do stromu,“ konstatovala policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. S těžkým zraněním převezla záchranka řidičku do nemocnice.

Srážka u pumpy

O dvě hodiny později řešili policisté střet dvou vozů poblíž čerpací stanice na Vídeňské ulici ve Znojmě. Třiatřicetiletá žena směřovala s osobním autem Kia Sportage od Chvalovic a začala odbočovat doleva k benzinové čerpací stanici. Ve stejnou dobu proti ní jela jedenapadesátiletá žena z Třebíčska s vozidlem VW Golf.

„Příčinou střetu bylo nedání přednosti. Obě řidičky utrpěly podle prvotních informací lehká zranění. Dechové zkoušky na zjištění požití alkoholu před jízdou byly u obou žen negativní,“ shrnula srážku mluvčí.

Škoda na obou autech se vyšplhala na 130 tisíc korun. Která z řidiček pochybila, nyní zjišťují vyšetřovatelé.

VIDEO: Řidička napasovala svůj vůz mezi dva stromy. Nadýchala dvě promile!

