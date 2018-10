„V ODS jsem od roku 2002, ve stejném roce jsem se stala zastupitelkou v části Brno-střed a je tomu tak dodnes,“ říká Vaňková, který je poslední dva roky i zastupitelkou Jihomoravského kraje. „Nejvíc volného času trávím s rodinou. Moc ráda sportuji a cestuji a chodím do divadla,“ svěřila se Blesku v předvolebním rozhovoru, která chce vrátit brněnský primátorský řetěz po 20 letech do rukou žen.

Blesk: Co vám doma řekl manžel a synové, když jste jim oznámila, že se chcete stát brněnskou primátorkou?

Markéta Vaňková: „Já jsem jim to neoznámila, ale předem jsem se s nimi radila. Řekli mi, že do toho mám jít. Bez podpory rodiny bych se k tomuto kroku nemohla rozhodnout. Jen jeden ze synů si ale stále plete primátorku s premiérkou.“

Blesk: Tak na premiérku si určitě ještě nějaký čas počkáte. Do politiky jste nicméně vstoupila v 25 letech, dva roky po škole, jako mladé děvče. Proč?

M. V.: „Zajímala jsem se o veřejné dění, už během studií na právnické fakultě jsem se zaměřovala na problematiku samospráv obcí a krajů. Přišlo mi zajímavé teorii zkusit v praxi.“

Blesk: Před čtyřmi lety vás posadili voliči i s ostatními politickými konkurenty bez milosti na opoziční střídačku. Co jste sama o sobě během té doby zjistila?

M. V.: „Že mi opravdu není Brno lhostejné a že je načase začít dělat politiku v Brně opravdu jinak.“

Blesk: Jak se vám dělala opozice vládnoucí koalici ANO, Žít Brno, Zeleným, TOP 09 a lidovcům?

M. V.: „Koaličních přešlapů bylo za poslední čtyři roky více než dost, tak jsem se s kolegy v opozici nenudila. Jsem určitě moc ráda, že se díky námi organizované petici podařilo zabránit směně domů, vlastně historických skvostů v majetku města za rozbité chodníky a další nemovitosti pana Procházky za Lužánkami.“

Blesk: Jaké kladné body koalici přiznáte?

M. V.: „Líbí se mi projekt na podporu stravování dětí se zdravotními omezeními ve školních jídelnách. Pochvalu si zaslouží i zapojení Brňáků v oblasti takzvaného participativního rozpočtu (lidé sami přichází s projekty, na které by město mělo z rozpočtu uvolnit peníze – pozn. red).“

Blesk: A tři největší koaliční průšvihy?

M. V.: „Naprosto podceněná dopravní situace spojená s totálně rozkopaným Brnem a chaoticky zaváděné rezidentní parkování. To vidí každý. Pak zde máme známé excesy náměstka Hollana (Žít Brno). Jeho jízdy služebním autem, jízdy na černo, bičování nebo podpora autobazaru na Moravském náměstí, které, i když byly leckdy osobního charakteru, měly přesah do celkového vnímání Brna a jeho vedení lidmi. No a hlavně jsem za čtyři roky neviděla téměř žádný rozvoj Brna. Souvisí to s pomalým posunem v přípravě nového územního plánu a s tím, že Brňanům byly představovány stále nějaké vize, makety a plány, ale reálně se toho moc nestihlo.“

Blesk: Pojďme z minulosti do současnosti. Co hodláte udělat s nehorázně přepálenými cenami bydlení v Brně, pokud se dostanete ke kormidlu?

M. V.: „Nezbytné je zvýšit počet bytů. Jestliže stoupne jejich nabídka, logicky se musí snížit i jejich cena. Potřebujeme tedy co nejrychleji schválit nový územní plán, který stanoví nová místa k výstavbě. Neházejme taky klacky pod nohy soukromým investorům, aby mohli stavět na místech, kde je to podle stávajícího územního plánu možné. Také potřebujeme zrychlit územní a stavební řízení.

Blesk: Jak?

M.V.: „Jednou z cest by mohlo být snížení počtu stavebních úřadů.“

Blesk: Budete pokračovat v projektech Rapid - re housing? Pokud ne, jak vyřešíte kvetoucí obchod s chudobou?

M. V.: „Projekt Rapid – re housing není ještě pořádně vyhodnocený, navíc byl placený převážně z peněz, které stály mimo rozpočet Brna. Teprve až bude jasné, kolik to bude občany města stát a jaký má projekt výsledky, je možné rozhodnout se, co s ním dál.“

Blesk: A jak tedy podle vás poslat na smetiště dějin obchodníky s chudobou?

M. V.: „V oblasti sociálních projektů chceme spolupracovat hlavně s takovými neziskovkami, které s tím mají zkušenosti, například s Armádou spásy. Obchod s chudobou se ale musí hlavně řešit z celostátní úrovně. Nejlépe přijetím zákona o sociálním bydlení.“

Blesk: Současná kolice plánuje Brno pro půl milionu lidí. Již teď si reálně ve všední dny šlapou po hlavách. Jak se ti lidé sem vejdou, kde zaparkují – a jak vlastně chcete řešit katastrofální dopravní situaci města?

M. V.: „Dopravě by výrazně pomohlo dobudování velkého městského okruhu, to ale spadá pod Ředitelství silnic a dálnic. Z úrovně města je tedy nezbytné pořádně koordinovat stavby na silnicích. A to i včetně oprav kanálů nebo plynovodů. Měli bychom zajistit, aby práce probíhaly co možná nejrychleji. A tam, kde je to možné, ať se pracuje i v noci a o víkendech. Tak jak je to běžné v zahraničí.“

Blesk: Pojďme na hit současnosti – modré zóny a rezidenční parkování. Proč by měli Brňané platit další daň za auta?

M. V.: „Myslím, že by Brňané žádnou další daň z auta platit neměli. Proto chceme poplatky za rezidentní parkování zrušit.“

Blesk: Myslíte, že se během čtyř let podaří v Brně po sto letech kopnout do země a začne stěhování hlavního nádraží? Nebo vše opět zastaví zelené iniciativy a některé místní neziskovky? Brno je kvůli tomu celé republice už pro smích…

M. V.: „Věřím, že teď se v Brně konečně podaří kopnout do země! Doufám, že vláda poskytne na přesun nádraží peníze ze státního rozpočtu a třeba dojde i ke změně legislativy v tom smyslu, že u velkých dopravních staveb budou mít – jak vy říkáte „zelené iniciativy a místní neziskovky“ méně možností škodit.“

Blesk: Má město platit z obecních peněz 10 milionů korun španělskému soukromníkovi za to, aby on zařadil do svého seriálu mistrovství světa Velkou cenu motocyklů?

M. V.: „Velká cena je symbolem města. Dělá Brnu mezinárodní reklamu a tato akce by měla zůstat. To ale nepůjde bez podpory státu, kraje a města. Brno tedy může do rozpočtu na motorky přispět, ale jen tehdy, když dojde k jejímu nezkreslenému vyúčtování.“

Blesk: Slibem nezarmoutíte, zvlášť před volbami - přesto, vážně: nové stadiony pro Zbrojovku a Kometu?

M. V.: „Kometa je fenoménem dnešní doby, smekám před Liborem Zábranským, který se o ni zasloužil. Dlouhodobě navrhujeme, aby stadion pro Kometu vznikl na brněnském výstavišti, kde jsou pro to vhodné podmínky. Co se týče fotbalu, navrhujeme rekonstrukci areálu na Srbské v Králově Poli a až budou vyřešeny majetkoprávní vztahy za Lužánkami, můžeme se vrátit k debatě o novém fotbalovém stadionu.“

Blesk: Dokončí do čtyř let Brno Janáčkovo kulturní centrum? Nemůže do chystaného nejvelkolepějšího hudebního sálu v republice už nikdo hodit vidle?

M. V.: „To se už, bohužel, stalo. Původní projektant sálu podal na město žalobu. Jde o to, že původní projekt, na který bylo vydáno již v roce 2013 územní rozhodnutí, současné vedení města výrazně změnilo a zvětšilo, což výrazně komplikuje zahájení výstavby. Plnou osobní odpovědnost za to nese náměstek primátora pro kulturu, Matěj Hollan (Žít Brno).“

Blesk: Brno, to jsou dnes i kontroverzní divadla. Má město z veřejných peněz platit festivaly, nad kterými nemá žádnou kontrolu?

M. V.: „Jsou – li tyto festivaly organizovány ze strany příspěvkových organizací města, nese plnou odpovědnost ředitel dané organizace, tedy daného divadla.“

Blesk: Pokud se nestane něco zcela nečekaného, ODS obsadí za týden v Brně jeden z pomyslných stupínků vítězů. S kým půjdete do případné koalice? Protože všechno, co plánujete, sami, bez partnerů v žádném případě nedokážete prosadit….

M. V.: „Dovedu si představit jakoukoli variantu, kde nebudou komunisté a kde budou koaliční partneři ochotni zajistit prosazení maxima našeho programu.“

Blesk: Víte, že letos uplyne přesně 20 let od doby, kdy nosila brněnský primátorský řetěz dosud jediná žena, Dagmar Lastovecká? Co vám na váš nápad kandidovat řekla?

M. V.: Ano, samozřejmě, že to vím. Paní Dagmar mi vyjádřila svoji podporu, čehož si moc vážím. Bylo by opravdu symbolické, kdyby po dvaceti letech do primátorského křesla v Brně usedla opět žena, právnička, z ODS.“

