Na trať míří tým Mnohočetný myelom. Pro řadu znalců automobilových závodů je název rébusem. Znamená totiž jednu z forem rakoviny, která v těle ničí bílé krvinky, způsobuje řídnutí kostí a nemocného neskutečně vysiluje. Jenže trojice kamarádů Brňana Davida Krejčiříka (45) chtěla právě touto formou upozornit na to, co jejich parťák prožívá.

Jejich život se vždy točil kolem aut, David pracoval jako obchodní zástupce. V roce 2001 se rozhodli, že začnou jezdit vytrvalostní závody. David se netajil, že právě tenhle sport je to, co mu sedí. Sezóna, stejně jako ta další, se vydařila, tým vyhrál mimo jiné závod v Brně a v Mostě. Jenže pak se rozešel.

A po 15 letech přišla šokující zpráva. „Začalo to bolestmi zad a žeber, přidala se únava. Moje fyzička vzala za své. Kolo, fotbal, konec,“ popisuje nástup nemoci David. Lékaři dlouho nedokázali stanovit diagnózu. Až když jednou v ordinaci zkolaboval, další série vyšetření přinesla tvrdý ortel – mnohočetný myelom!

První reakce? Šok, náraz do zdi! „Tato nemoc napadá především lidi nad 65 let. Nemohl jsem tomu uvěřit,“ svěřil se Brňan, který se vždy považoval za životního optimistu. Svět se mu krátce po čtyřicítce úplně změnil.

Vyléčit tento druh rakoviny lékaři nedokážou. Valné části pacientů dokáže současná medicína prodloužit tzv. dobu dožití. Pochopitelně je to individuální i podle toho, kdy se podařilo nemoc odhalit. Platí, že čím později, tím hůře.

Léčba číslo 7

David si poslední dva roky připadá doslova jako na houpačce. Podstoupil několik typů léčby včetně opakované transplantace kostní dřeně. Na chvíli léčba zabrala, poté zase měla navrch nemoc. Aktuálně zahájil léčebný postup číslo sedm...

„Nyní mám nový preparát a zkoušíme, jak na něj bude organismus reagovat. Zdá se, že léčba zabírá, cítím se fyzicky lépe. Únava, která to provází, není tak velká. Problémem jsou spíš dny, kdy dochází k poklesu tlaku, třeba před deštěm. To je z devadesátikilového chlapa hadrová panenka,“ popisuje David.

Oporou je rodina a kamarádi

V uplynulých dvou letech se mohl opřít o manželku Romanu a rodinu, kamarády z fotbalového týmu a závodního týmu. Zároveň si uvědomil, že při boji s nemocí musí oslabenému tělu pomoci i hlava. „Jde o to nasbírat pozitiva. Já jsem je chtěl nasbírat tak, jak jsem byl celý život zvyklý. Byl jsem sportovec, jenže sporty jako kolo či fotbal šly díky nemoci k ledu,“ vysvětluje. Poslední možností zůstala jeho motoristická vášeň a jízda za volantem závodního auta na okruhu.

Davida napadlo oprášit zašlou „slávu“ z roku 2001. Kamarádi kývli, každý si našel ve fungování týmu svou roli. „Řekli jsme si, že dáme něco dohromady, svezeme se a uvidíme,“ říká David. Sehnali třicet let starý Opel Kadett GSI, dali ho do kupy a přihlásili se do seriálu vytrvalostních závodů MAKPAK Endurance. Zůstal poslední zádrhel. Co na Davidovo nadšení řeknou lékaři?

„Zpočátku měli strach z otřesů ve voze, že mi tu páteř dorazí. Ale když jsme si vysvětlili, co je to okruhové závodění a jak je pozice těla a zad v sedačce pevně zakotvená, tak jsme do toho šli. Nakonec řekli, pokud mi to má pomocí a přinese radost, ať to zkusím.“

Hned na bedně!

Osmihodinový závod na Slovakiaringu přinesl překvapení. Mnohočetný myelom skončil ve spojené 1. a 2. divizi na bronzové příčce. David obkroužil po trati půlhodinku a neskrýval radost. „Je spokojený, má dobrou náladu. To je pozitivní, zvlášť s ohledem na to, co v poslední době prožil. Jsme tým a stojíme za ním,“ svěřil se Petr Stříteský.

Závodní vůz zdobí nálepka Klubu pacientů mnohočetného myelomu. David se totiž rozhodl, že povědomí o zákeřné nemoci, s kterou bojuje, zviditelní právě touto formou.

„Je to zákeřná a málo známá nemoc a každá osvěta může pomoci. Třeba v tom, že člověk přijde k lékaři včas a léčbu podstoupí s daleko méně oslabeným organismem. Vím, o čem mluvím. Přišel jsem za minutu dvanáct se zcela vyčerpaným organismem, kdy mi selhávaly klíčové orgány. Bylo to na hraně,“ říká muž, který zatím vyhrává na závodních tratích.

Vzdát se je snadné, ale...

„Vždycky se říká, že je nutné bojovat, nevzdávat to. Je to malinko zprofanované, ale já se k tomu připojím. Tělo i hlava jsou občas hodně unavené, přijdou černé myšlenky to nějakým způsobem zabalit. Ale zase vědomí, že se člověk ještě může dožít dnů, které mu udělají radost, stojí za to. I kvůli lidem, kteří jsou kolem vás a povzbuzují vás,“ tvrdí David.