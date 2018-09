Svoboda byl nakupovat, když ho zaujal mladík s batohem. „Byl mi podezřelý, tak jsem ho sledoval. Když opouštěl prodejnu, spustil se alarm. Pracovník ochranky ale v tu dobu vyváděl opilce, o krádeži proto nevěděl,“ popsal situaci Svoboda.

Strážník na zloděje zavolal, že je z městské policie, ať stojí na místě. Ten ale reagoval zběsilým útěkem. Po vyběhnutí z obchodu se před Svobodou schoval do křoví, kde ho ale strážník vypátral. V batohu měl 30 deodorantů za více než dva tisíce korun. Zboží si převzali zaměstnanci obchodu, zloděje pro změnu policisté.

„Když mi přepadli matku tzv. řetízkářky, vyběhl jsem tam v pyžamu a zlodějky zadržel,“ popsal další nezvyklou situaci. Přiznává, že někdy zažije i strach. Do prekérní situace se dostal například poté, co tři starší holky přepadly jeho dceru a její kamarádku. Zlodějky jim chtěly vzít mobily a peníze.

Útočilo na něj 10 lidí s lopatami

„Jednu z dívek jsem chytil a volal státní policii. Najednou vidím, že na mne jde asi 10 lidí s násadami od lopat a se smetáky. Vypadalo to, že dostanu pořádnou nakládačku. Naštěstí jsem jednoho muže poznal z předchozího zákroku, když jsem byl ve službě. Hned jsem ho oslovil jménem a připomněl mu to. Okamžitě tak věděl, že má proti sobě policistu. To zastavilo i ostatní,“ doplnil.

Hned tři hlídky Policie ČR byly na místě do tří minut. Poté se situace úplně zklidnila. „Někdy je to pořádný adrenalin, ale tuto práci bych za nic na světě nezměnil. Je velmi různorodá, pracuji s lidmi a můžu jim pomáhat,“ vysvětlil, proč pracuje u strážníků už dlouhých 22 let.



