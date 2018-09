Po čertech tvrdý chlap je brněnský herec Dušan Vitázek (37) Dvojnásobný držitel Ceny Thálie během jediného dne porazil strom, vyrobil z něj loukoťové kolo a vlastními silami jej dokutálel 55 km z Lednice do Brna.

Populární herec a zpěvák zaťal sekyru do jasanu minutu po půlnoci. Dvě hodiny na to už spolu s mistrem kolářem Augustinek Krystyníkem v Rakvicích stloukali poctivé loukoťové kolo. „Je z mokrého dřeva, váží mezi 10 a 15 kilogramy,“ svěřil se Blesku řemeslník.

Herec se mezitím oblékl do postroje podobnému trakaři a v 8:14 vyrazil směr Brno. Jeho cestu přes Novomlýnské nádrže a Židlochovice sledovaly stovky nadšených lidí. „Jste báječný blázen!,“ volala na bežce žena u Židlochovic.

Vitázek se ovšem na neuvěřitelnou cestu, která kopírovala 380 let starou pověst o legendárním koláři Jiřímu Birkovi, nevydal zbůhdarma. K radnici přiběhl v 17.00. A večer po doběhu, kdy by jiní padli do mdlob, uspořádal v Brně koncert, jehož výtěžek věnuje nadaci Emil, která zaštiťuje handicapované sportovce.

Výtěžek z běhu a koncertu Dušana Vitázka zajistí prostřednictvím nadace Emil hipoterapii nemocné mladé nemocné sportovkyni Kateřině na celý rok!

Co praví legenda?

V roce 1638 se kolář Jiří Birk v Lednici v hospodě řekl, že „ráno o šesti hodinách, jak vyjde slunce, porazím v lese strom, udělám z něho kolo a ještě ten den je dokutálím do Brna, dřív než se zavřou městské brány." Všichni se mu smáli a vsadili se o 12 tolarů. Věřili, že to nelze dokázat. Birk to ale opravdu dokázal. Sázka mu ale štěstí nepřinesla. Všichni věřili, že mu pomáhal čert, a proto se mu začali vyhýbat. Práce ubývalo, až nakonec kolář zemřel v bídě.

