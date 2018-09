Zdeněk Mikula šest let pracoval jako řidič záchranář ve stanici Velké Opatovice. Oblíbenému a zdravému chlapovi se loni v září v sekundě změnil celý svět. Cestou z noční služby ho totiž nečekaně postihla cévní mozková příhoda, lékaři mu na mozku našli hematom a záchranář skončil ochrnutý od hlavy dolů. S okolním světem mohl komunikovat jen mrkáním. Pomáhal a nyní potřebuje sám pomoc: Ze záchranáře Zdeňka (43) je ležák, udělejte pro něj zázrak

Nikdo to nedokázal pochopit. Zdeněk totiž nikdy nepil a nekouřil. Zdravě jedl, sportoval a choval se zodpovědně. Sousedy i přátele z Úsobrna udivoval řadou zájmů. Byl myslivcem, včelařem, choval rybičky a rád kutil.

Držitel zlaté medaile Červeného kříže (Zdeněk daroval krev 206x!), který byl zvyklý celý život pomáhat jiným, najednou potřeboval pomoci sám. Kolegové pro něj proto vyhlásili sbírku, mj. i na počítač, který Zdeněk může ovládat očima a prostřednictvím něho komunikovat se svými nejbližšími. Další prostředky pak putovaly i na pobyt v lázních v Klimkovicích, kde se momentálně léčí.

"V lázních podstupuje léčebný a rehabilitační proces. A jsme rádi, že k tomu, aby tam mohl být, jsme přispěli i my. A to z transparentního účtu, na kterém se scházely peníze v rámci sbírky, kterou jsme pro Zdenka uspořádali, a další finance se podařilo získat díky účasti našeho záchranářského týmu na 24 hodinovém štafetovém běhu v Blansku YOU DREAM WE RUN. Pomohli jsme tak našemu kolegovi splnit jeho sen," popsali jihomoravští záchranáři na facebooku. Hasič Vašek (27) pomáhal ostatním, teď potřebuje pomoc sám: Po úrazu skončil na vozíku

Léčba má pro Zdeňka a jeho rodinu velký smysl, je však také finančně náročná. „Zdeněk se moc snaží a i přes obrovskou náročnost to zvládá skvěle, všichni ho chválí,“ napsala záchranářům jeho přítelkyně Veronika, která zároveň poděkovala za veškerou pomoc.