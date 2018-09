Hokej, fotbal, tenis? Kdepak, bloňdatému klučíkovi učarovalo bikrosové kolo a trať plná kopečků. Jezdí od tří a půl let a už na první pohled je to talent k pohledání. Jedním z motivátorů je pro Darena i jeho táta Kamil, který kdysi coby kluk také propadl bikrosu. „Dnes se musí občas pěkně hecnout, aby zvládl nástrahy Darenovy trati,“ usmívá se maminka Leona.

Supertalent z Tišnova jezdí za vyškovský Bike Team. Dvakrát týdně míří trénovat do Vyškova, má i individuálního trenéra. Ideální trať na „rozcvičku“, tzv. pumptrack, našel i nedaleko rodinného domku, kde bydlí s rodiči a mladším bráškou Timonem. Pokojíček se plní trofejemi, zejména maminka ale dohlíží, aby šampionovi nestoupla sláva do hlavy.

„Oba kluky vedeme k tomu, aby měli smysluplnou náplň svých dnů. Děti potřebují zaměstnat a sport je ideálním zaměstnáním,“ ubezpečuje paní Leona.

Druháček se do školy už těší

Daren umí překvapit nejen soupeře na bikrosových tratích. Blesku se svěřil, že se už těší do školy mezi kamarády. Po prázdninách nastoupí do druhé třídy. „Baví mě prvouka, kreslení a tělocvik,“ prozradil. A s Timonem se v pokojíčku v akváriích svědomitě starají o pětici šneků.

Rodiče Kamil a Leona přiznávají, že skloubit všechny povinnostmi s cestováním po závodech je docela náročné. „Samozřejmě jsme na Darena hrdí. Na druhou stranu víme, že to není zadarmo a nespadlo to z nebe. Stojí zatím jeho dřina, nadšení a touha se učit. A všichni jako rodina tomu musíme také něco obětovat,“ říká šampionova matka.

Velká výzva

Příští rok čeká Darena velká výzva – mistrovství světa v Belgii. Přibude v jeho pokojíčku další trofej? „V sedmi letech to má Daren v hlavě dobře srovnané, dokáže ustát při závodech tlak. Má skvělé zázemí doma, materiál, účastní se kempů, což mu přináší řadu cenných zkušeností. A dává do závodění srdíčko, nemusíte ho do ničeho nutit. Je tam velký potenciál, říkám jeho rodičům, že je to diamant,“ ubezpečuje chlapcův individuální trenér Peter Henky.

