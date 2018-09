Vodnář

Osud kamaráda vás inspiruje k úvahám o vlastním životě. Můžete ho zrekapitulovat s blízkým člověkem u dobrého vína nebo piva. Nedělejte ale unáhlené závěry o potřebě radikální změny. To by vás mohlo začít brzo mrzet a bylo by to kontraproduktivní.