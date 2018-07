Pernica se do Brna přestěhoval před osmi lety z Vyškova kvůli vysoké škole a už v moravské metropoli zůstal. „Studoval jsem ekonomii a práva, úplně něco jiného, než čemu se nyní věnuji. Šel jsem za svým snem,“ svěřuje se Jakub.

Pernica se sice nenarodil do vinařské rodiny, ale už ve čtyřech letech věděl, co chce dělat. „Tehdy jsem víno poprvé ochutnal, i když to bylo spíš jen takové cucnutí,“ usmívá se při vzpomínce z dětství.

Jak se člověk stane sommelierem? „U nás nejsou oficiální školy, ale akreditované kurzy a degustátorské zkoušky ukončené certifikátem. Ty si může udělat kdokoliv. Člověk zjistí, jestli mu nos a jazyk sdělí chuť a aroma správně,“ vysvětluje Pernica.

Sommelier jen nepije, musí bádat



Podle něj mají mnozí představu, že sommeliér jen sedí a pije vínko. „Sommelier musí víno umět zhodnotit a pochopit, tedy mít nastudováno, bádat v knihách a cestovat. Důležité je znát historii vinařství a výrobní postupy,“ říká.

Jakub zdůrazňuje, že jen šprtat z knih nestačí. „Pití vína k této profesi samozřejmě neodmyslitelně patří. Sommelier musí mít pochopitelně praktické zkušenosti, které získá jen testováním,“ dodává.

Dovolená? Tam, kde se pěstuje víno!



Pernica říká, že moravská vína jsou ve světě konkurenceschopná: „Naše bílá a růžová vína vyhrávají světové soutěže. Červená vína máme lehčí, neznamená, že horší. Česká republika má jiné klimatické podmínky než například Francie.“

Podle Jakuba kvalita moravských vín za posledních dvacet let výrazně stoupla. „Za komunismu dělala vína velká družstva a dá se zjednodušeně říct, že se vyrábělo ve velkém jedno, dvě univerzální vína. Vinařství chátralo,“ tvrdí.

Podle vína vybírá i dovolenou. „Jsem už zdeformovaný prací. Rekreaci vybírám podle toho, jaké je v oblasti víno. Například letos se chystám do končin Slovinska, kde jsou výborná bílá vína, která se do ČR běžně nedováží,“ svěřuje se s plány.