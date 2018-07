Unavený, ale šťastný. Ještě ani nestačil vyjít z vody a už se k němu hrnula jeho dcera Elen (8), která mu dala sladkou pusu. Společně s mámou Kateřinou (41) a bratrem Filipem (11) doprovázela tátu podél břehu od Petrova, tedy posledních 5 kilometrů.



Inspiroval ho kanál La Manche

„Před 20 lety jsem závodně plaval. Tehdy mne napadla myšlenka vydat se na kanál La Manche. Přečetl jsem si o tom tři knížky a zjistil, jak je to těžké. Je tam chladná a slaná voda a k tomu vlny a proudy. Navíc nejsem otužilecký plavec. Od myšlenky jsem proto upustil a hledal něco schůdnějšího. Napadl mne Baťák, který mi teče v podstatě pod okny,“ přiznal inspiraci Jedlička.

K plavbě po mnohem klidnější hladině se přesto odhodlal až po dlouhých letech. „Kvalita vody v Baťově kanálu mne odrazovala. Letos byl ale pročištěn a je v nejlepší kondici za posledních 20 let, tak jsem do toho šel. Co se týče vzdálenosti, dá se to s kanálem La Manche srovnat, výkonem ale určitě ne. Smekám před každým, kdo ho dokázal pokořit. Tohle byla proti tomu procházka růžovým sadem,“ dodal skromně.



Krize se mu nevyhnuly

Na trasu dlouhou 43 kilometrů se vydal tuto středu krátce po 5. hodině ráno ve Spytihněvi. „Svítilo sluníčko a foukalo mi do zad. Bylo to příjemné a hodně to ovlivnilo výkon,“ zdůvodnil Jedlička přibližně hodinový náskok v cíli oproti původnímu plánu.

délka: 02:23 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Plavec Marek Jedlička (40) z Hodonína přeplaval Baťův kanál. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Během dlouhé plavby zažil i krize. „Co mne překvapilo a s čím jsem nepočítal, bylo to, že mne začaly bolet mezižeberní svaly na levé straně, s tím jsem hodně bojoval. Místy mi to až znemožňovalo plavání, hodně to bolelo,“ přiznal hodonínský vytrvalec.



Kamarádi ho podpořili



Po celou dobu ho doprovázeli členové z jeho plaveckého oddílu OSP Hodonín. Neustále byl v jeho těsné blízkosti někdo na paddleboardu, v loďce za ním i podél břehu. „Moc mi pomohli, bez nich bych to nikdy nedokázal,“ poděkoval kolegům plavec.

Až z Moravského Krumlova přijel podpořit svého kamaráda Libor Štěpán (49). „Při chůzi jsem naměřil trochu víc, přesně 47,5 kilometru, neboť některé části jsem musel obejít. Byl to ale příjemný trénink na akci 1 000 mil Adventures, která začíná v neděli,“ vysvětlil dálkový chodec, který dokáže denně chodit 60 až 70 kilometrů.



Proplaváním Baťova kanálu si Jedlička splnil sen. „Teď se na nic tak velkého nechystám. Bylo to náročné. Kdyby to chtěl někdo vyzkoušet, doporučil bych mu, aby si nejprve vyzkoušel, co s ním udělá pět nebo šest hodin plavání. Získá tak aspoň hrubou představu, s čím musí počítat a jaká to je zátěž,“ doporučil Jedlička, který až dosud plaval nejvíce šest hodin v kuse a připsal si přitom na své konto 20 kilometrů. Výkonu dosáhl letos v březnu ve Zlíně.