Skypala měl 20 minutovou přestávku na svačinu. Když ale uviděl na zemi staršího muže, úplně na ni zapomněl. „Nedýchal, tak jsem řekl prodavači, který byl v kontaktu se záchrankou, ať je informuje, že zahajuji resuscitaci. Poprvé v životě jsem někomu pořádně zmáčknul hrudník. Pán nereagoval, tak jsem mačkal a mačkal,“ popsal záchranářům dramatické okamžiky.



Ve vyčerpávající práci mu nabídl pomoc muž z davu přihlížejících. Skypala ho rychle zaškolil a zavolal na dispečink, že zřejmě nestihne včas plánovaný odjezd autobusu. Poté se oba muži v resuscitaci střídali.

„Pak už přijela záchranka. Posádka nám řekla, že to děláme dobře, pacienta si přebrala a vybalila defibrilátor. Když už nepotřebovali naši pomoc, poděkoval jsem chlapíkovi, který mě střídal, a upaloval do autobusu. Do odjezdu zbývaly ještě tři minuty, tak jsem dal vědět na dispečink, že budu odjíždět v čase, bez narušení jízdního řádu,“ dodal řidič autobusu.



Od vedení dopravního podniku se dočkal Sypala vzápětí ocenění. „Obdržel mimořádnou finanční prémii a děkovný list ředitele dopravního podniku,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Kvůli odměně to ale řidič autobusu nedělal. Už od roku 2009 je totiž držitelem kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí a ve volném čase působí jako školitel první pomoci zážitkovou formou.



„Sice je to už stará otřepaná fráze, ale myslím si, že tohle by měl udělat každý. A co jsem si z toho hlavně odnesl? Lidi se mi sami nabízeli s pomocí a po rychlém vysvětlení či okoukání situace fungovali perfektně, i když to předtím nikdy nedělali. Záchranářům se po použití defibrilátoru podařilo obnovit životní funkce. Tak z toho jsem měl fakt radost,“ popsal své pocity při záchraně.

