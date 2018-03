Brno přišlo o jednu z největších osobností moderní poválečné doby. Zemřel nejvýznamnější brněnský architekt Ivan Ruller (†91). Byl autorem nejslavnějších moderních staveb - Janáčkovy opery, haly Rondo nebo pavilonu E na výstavišti. Navzdory vysokému věku Ivan Ruller až do posledních chvil stále pracoval.

„Ukousal bych se jinak nudou,“ říkával. „Nechtějte po mně, abych už odpočíval. Na nohy už sice moc nemůžu, ale hlava funguje ještě pořád dobře,“ odpovídal o devadesátých narozeninách na dotazy, zda není čas konečně si užít penze. Ještě loni připravoval například projekt obecního úřadu a kulturního centra v Moravských Bránicích.

Věřil, že za svou vitalitu vděčil dlouhodobému sportování. „Dlouhé roky jsem závodně hrával rugby. S otcem jsem chodil hodně po horách a do pětašedesáti jsem hrával tenis,“ vzpomínal muž, který byl v Brně opravdovou a uznávanou celebritou.

Egypťanům navrhoval další obří pyramidu



Ruller se účastnil mnoha architektonických soutěží po celém světě. Duchem ale vždy zůstal v Brně. „V Brně jsem se narodil a zůstal jsem mu věrný. Nikdy bych odsud neodešel, i když těch příležitostí bylo opravdu hodně,“ zavzpomínal na dřívější léta.

Jedna ze soutěží zavedla Rullera například do Egypta. „Navrhnul jsem tam stavbu, která měla stejné proporce jako Cheopsova pyramida. V hranách byly zamýšlené výtahy a schodiště, nahoře restaurace a dole muzeum. Investorům se to ale asi zdálo moc odvážné. Ale co, ne všechno v životě vyjde,“ ukázal nadhled nad věcí.

Janáčkovo divadlo a Rondo zná v Brně každý

Za své stěžejní dílo sám považoval Janáčkovo divadlo, největší operu v Česku. „To je pro mne srdeční záležitost. Dodnes tam rád chodím na představení. Když divadlo vznikalo, všude se dělaly jen paneláky. Byla to jediná stavba tohoto typu v republice. Zapomenout ale určitě nechci ani na Rondo. Tyhle dvě stavby jsou pro mne nej,“ přiznal.

Ivan Ruller se dočkal ocenění již za života. Byl držitelem Státní ceny - medaile za zásluhy v oblasti umění. Obdržel zlatou medaili VUT, získal ceny Vladimíra Karfíka za pavilon E brněnského výstaviště a za zásadní přínos v urbanismu a architektuře. Obdržel Grand prix Obce architektů za celoživotní dílo.

Zásadní stavby Ivana Rullera

Janáčkovo divadlo (Brno), halu Rondo (Brno), pavilon E brněnského výstaviště (Brno), Divadlo (Zlín), učiliště Slovnaft (Bratislava), Ingstav (Brno), Obřadní síň Brno – Židenice (Brno), Dopravní podnik města Brna v ulici Tábor (Brno), úřad práce (Kroměříž), Magistrát města Olomouc (Olomouc), hala VUT Pod Palackým vrchem (Brno), kulturní dům (Hlinsko). Zajišťoval dostavbu Národního libyjského centra v Tripolisu.

