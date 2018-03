Režie slavného kusu se ujal ředitel brněnské scény Stanislav Moša. Nechystá žádné experimenty, text se vrací 350 let do minulosti. Polívka by se v něm měl cítit »jako ryba ve vodě«.

Moša se ovšem dušuje, že nechce Lakomce pojmout jako čirou frašku. Harpagona lze podle něj vidět v jeho stáří a osamělosti i jako tragickou postavu. „Hrát to jenom jako komedii by bylo zbytečně černobílé," míní režisér. I tak pochopitelně zůstane široký prostor pro komické výstupy, dovolena je určitá míra improvizace.

Jak vnímá svou postavu hlavní protagonista? Harpagon je podle Polívky především obrovský egoista. „Nevidí vůbec důsledky svých činů. Miluje sebe, miluje svůj život, vůbec ho nenapadne, že někoho trápí," popsal herec.

Vyprodáno až do léta

Hrdinou hry je ovdovělý lichvář Harpagon, jehož svět se zúžil na touhu vlastnit a rozmnožovat majetek. Jeho lakotu a manipulativnost pociťují jeho děti - syn Kleant v podání Kristiana Pekara a dcera Eliška v nastudování Svetlany Janotové.

Premiéra s Bolkem Polívkou v hlavní roli je na pořadu už v sobotu 24. března. Všechna následující představení jsou až do léta beznadějně vyprodána.

