Blíženci

Do vašeho života konečně opět vstupuje rovnováha ve všem, co děláte a co cítíte. Laskavá Venuše koneckonců číhá na svou příležitost už od středy. Nyní je zbavena zátěžové kvadratury, takže hodlá velmi nesobecky vaše dny už jen krásně zpříjemňovat.