Brno se loučí s fotografem hvězd Josefem Jefem Kratochvilem. Ten v neděli podlehl po půlročním boji rakovině ve věku 74 let. Před jeho objektivem se vystřídala řada známých jmen, byl i průkopník erotických časopisů a proslul fotografií Vladimíra Mečiara a Václava Klause ve vile Tugendhat, kde dělili Československo. Smuteční obřad začal úderem 11. hodiny.

Zaplněné Městské divadlo v Brně se hodinu před polednem začalo loučit s legendárním fotografem Josefem Jefem Kratochvilem (†74). Umělec zemřel po dlouhé těžké nemoci v neděli 4. března.

Na jevišti u hnědé střídmé rakve se po pěti minutách střídali v čestné stráži herci i fotografovi přátelé. Lidé se sklopenými hlavami poslouchali v ztichlém a potemnělém hledišti oblíbené fotografovy písničky. Na obřím plátně nad rakví běžel film složený z rodinných momentek z fotografova soukromého života.

Svou Modlitbou se Jefovi přímo z jeviště poklonili sourozenci Ulrychovi. Dojatý Bolek Polívka z pódia vzpomněl, že Kratochvil jej rád nazýval svým bratrem. Stýkaly se totiž celé jejich rodiny.

„Jefe, známe se odpradávna. Četli a žili jsme stejné spisovatele, básníky. Byli jsme jako skuteční bratři. Fotil jsi nás, naše děti, děti našich dětí. Vzpomínám, jak jsme dělali v Olšanech tvoji výstavu a vyhnali kvůli ní ze stájí koně. Jefe, příteli, bez tebe je život mnohem smutnější, skoro k nežití,“ řekl dojatě Polívka.

„Byl sluníčko mého života. Před 28 lety mi ho změnil, když mi doporučil,ať se přihlásím na soutěže královen krásy. Jeho fotky byly úžasné,“ svěřila se Blesku Miss Morava 1991 Romana Štrynclová.

Dalším řečníkem byl ředitel brněnského městského divadla Stanislav Moša. „Když se otočím na kolegy na jevišti, není tady nikdo, koho bys aspoň jednou nevyfotografoval. Mnohé z nás jsi zvěčnil nespočetněkrát,“ loučil se s přítelem ředitel brněnského městského divadla.

„Jef byl jedním z hlavních strůjců fenoménu našeho divadla. Byl autorem vizuálního stylu, od programu až k představením. Tvořil kalendáře, ročenky, přebaly na cédéčka. A jeho nápady začali přejímat i z jiných divadel,“ vzpomněl.

On přišel jako první v Česku s nápadem pořádat diváckou anketu. On mne přemluvil založit v Brně chodník herecké divadelní slávy,“ vzpomněl šéf. „Lidé jako on vytvářejí dějiny. Jeho fotografie nás všechny přežijí,“ uzavřel Moša.

„Byl skvělý reportážní fotograf, znamenal strašně moc pro mě, divadlo a celé Brno. Je obdivuhodné, co dokázal, zvlášť když začínal v nelehké totalitní době,“ doplnila herečka Pavla Vitázková.

Hodinové rozloučení s Jefem Kratochvilem v divadle uzavřely muzikálové melodie. Se spouštějící se oponou pak vyprovodilo umělce na věčnost zaplněné hlediště tříminutovým potleskem ve stoje.

