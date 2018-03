„Chtěla jsem konečně poznat město, kde se můj pradědeček narodil. Cesta sem byla ale velmi komplikovaná. V USA řádila silná vichřice, která vyvracela stromy. Většina leteckých společností proto zrušila lety. Výjimkou byla polská společnost, přestože už na letišti jsme cítili silné nárazy větru do letadla. Měla jsem trochu strach,“ přiznala před novináři Kotíková.

Vzpomněla si ale na období 2. světové války, a to jí hodně pomohlo. „Utěšovala jsem se tím, že polští piloti, kteří bojovali za 2. světové války v Anglii, měli velmi dobrou reputaci. Dokázali to i nyní, zpočátku vítr sice do nás narážel, ale jak jsme proletěli mraky, byl už klid a jednalo se o jeden z neklidnějších letů, jaký jsem kdy zažila,“ upřesnila.

Rozpad Československa by ho mrzel

Kotíková přijela do Hodonína v den 168. výročí narozenin TGM a v roce 100. výročí založení Česlovenska. „Domnívám se, že kdyby žil ještě v době rozpadu Československa, určitě by z toho neměl radost. Hodně by ho to mrzelo. Asi by udělal vše pro to, aby rozpadu zabránil,“ řekla Kotíková.

Pravnučku zaujalo, jak silná je dodnes v Hodoníně myšlenka TGM. „Velmi mne to potěšilo. Něco takového by asi v zámoří možné nebylo. USA je hodně nehistorická země, takže něco, co se stalo tak dávno, je už nezajímá,“ popsala své postřehy.

Přestože Kotíková žije v USA už téměř 50 let, neustále se živě zajímá o dění v České republice a sledovala tak například i letošní prezidentské volby. „Jestli by měl Masaryk šanci v letošních volbách? Těžko říct. Domnívám se, že ta situace se od jeho období výrazně změnila,“ zamyslela se pravnučka TGM.

Charlotta Kotíková

Je dcerou Herberty Masarykové, která byla druhou dcerou Herberta Masaryka (syn TGM). Od roku 1970 žije v USA, kde působila v brooklynském muzeu moderního umění v New Yorku. Je také předsedkyní Společnosti Jindřicha Chalupeckého.