Jeho fotoaparát zaznamenal proměnu Brna od 60. let minulého století do hektické současnosti. Josef Kratochvíl, známější pod přezdívkou Jef, zachytil na tisícovkách snímků neopakovatelnou atmosféru, osobnosti, historické momenty i odlehčené okamžiky, které zůstanou navždy výpovědí o jedné epoše jihomoravské metropole. V neděli prohrál boj se zákeřnou chorobou.

Legendární fotograf změnil život třeba někdejší účastnici soutěže Miss Československo 1991 Romaně Štrynclové (46). „S Jefem mě seznámil šperkař Jirka Jahelka. Udělal mi testovací fotky a řekl, ať se přihlásím do soutěže o královnu krásy. Byl to on, kdo mě motivoval, abych do toho šla,“ vzpomíná s odstupem tehdejší držitelka titulu Miss Morava, která v celkovém klání skončila čtvrtá.

A jaký renomovaný fotograf byl? „Věděl přesně, co chce, vyzařoval z něj klid,“ tvrdí Štrynclová, které dodnes fotky hlídá jako oko v hlavě.

Neodmyslitelná součást Brna

Na Kratochvíla vzpomíná i profesní kolega Igor Zehl (61). „Patřil neodmyslitelně k životu v Brně, byl vždycky tam, kde se něco dělo, kde se scházeli lidé. Byl to pravý fotograf a fotoreportér,“ tvrdí Zehl.

Naposledy se s Jefem setkal loni na Vánoce na tradičním tekutém kapříkovi na Šelepce. „Byl sám kronikou této akce. Každého těšily jeho snímky všech účastníků, kteří se vždy v poledne vydali ven vyfotit. Bylo vidět, že na tom už není nejlíp, ale jeho přítomnost nás potěšila. A v poledne, jak jinak, nás zase cvakl. Bohužel už naposledy,“ řekl fotograf, který vždy obdivoval Kratochvilovu pečlivost.

„Viděl jsem jeho velký archiv, který si pečlivě vedl již od počátku svého fotografování. Vždycky jsem mu záviděl jeho archivované fotografie, kontakty s popisy, odkud snímky pocházejí,“ popsal jeden z rysů profesionála každým coulem.

Slavné foto u vily Tugendhat

Jef Kratochvil se proslavil také fotografií z jednání Václava Klause a Vladimira Mečiara v brněnské vile Tugendhat. Tam v roce 1992 oba dojednávali rozdělení Československa. Snímek přitom vznikl úplnou náhodou. „Prostě jsem šel kolem a přes plot politiky zahlédl, tak jsem je párkrát vyfotil. Shodou okolností jsem měl na foťáku nasazený dlouhý objektiv, bez kterého by to nešlo,“ vzpomínal Kratochvil před časem v deníku Rovnost.

Kratochvíl měl obří záběr, nafotil i brněnské hudební legendy. Tak třeba kapelu Synkopy 61. „Plakáty a fotky, které nám udělal, mám pečlivě uschovány ve svém mauzoleu. Inteligentní, srdečný a ochotný chlapík," zavzpomínal bubeník kapely a dnes vyhlášený obchodník s uměním Jiří Rybář (72).

Polívka. Ztratil jsem osobního přítele

Jef Kratochvil pořídil za svou kariéru tisíce snímků, paradoxně asi nejslavnější jsou ty, na nichž zachytil Bolka Polívku (68). Pro mima, baviče a herce je jeho odchod velkou ztrátou.

„Ztratil jsem osobního přítele. Ztratilo ho i divadlo a Brno. Naštěstí zůstane řada fotek jako nádherná vzpomínka na Jefa. Věřil do poslední chvíle, že zákeřnou nemoc přemůže a vrátí se. Cítím velký zármutek,“ vzkázal Bolek Polívka v reakci na odchod fotografa-legendy.

Poslední rozloučení

Městské divadlo Brno, jehož dvorním fotografem byl Jef Kratochvil od roku 1989, oznámilo, že poslední rozloučení proběhne v pátek 9. března v 11 hodin na Hudební scéně Městského divadla Brno a poté v 15:30 hodin v obřadní síni krematoria města Brna.