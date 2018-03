Byla zřejmě jedinou českou modelkou na nejprestižnější světové módní show Fashion Week, která před pár dny skončila v New Yorku. Jana Kopecká (25) z Hodonína přitom předváděla kolekce hned u desítky návrhářů. Blesk.cz exkluzivně popsala, jak to na takových přehlídkách chodí. Rozhodně to není žádný med...

Jano, jak těžké bylo se na Fashion Week dostat?

„New York jsem měla zprostředkovaný přes modelingovou agenturu. Přesto mi to bohužel nic nezaručilo. Musela jsem podstoupit castingy, tak jak všichni ostatní. Bylo to těžké. Do New Yorku jsem totiž přiletěla relativně pozdě. Několikrát jsem ve frontě čekala i blok/dva od místa konání, protože přišlo nespočet dívek. A to přitom castingy probíhaly více dnů.“



Čím myslíte, že jste porotu zaujala?

„Každý casting byl trochu jiný. Základem byla ale dobrá chůze, zkušenosti a fotky. To většinou rozhodlo.“



Pro které návrháře nebo značky jste na Fashion Weeku předváděla?

„Jednalo se nakonec o 10 kolekcí, tedy 10 naprosto rozdílných a úžasných designerů, napřiklad Emuleos, D’Anthony Designs, 4Letter, Su.Yeon, Lenshina Nchami atd.“

Před časem se hodně mluvilo o tom, že by se měly z módních mol vytratit anorektičky, tedy vyhublé modelky, jejichž postavy mohou být až smrtelně nebezpečné. Ztratily opravdu návrháři o ně zájem?

„Upřímně? … Zájem neztratili! Podívejte se na dceru Cindy Crawford, která je vycházející hvězda, či neustále propagované sestry Gigi a Bella Hadid. Jsou hubeňoučké. Zájem se tedy, dle mého názoru, neztratil. Jen se trochu více otevřely dveře i pro modelky »plus size«, kterým značně pomohla modelka Ashley Graham. Měla jsem možnost vidět přehlídku tohoto typu a byla velmi krásná, co se týče samotných modelek i kolekce. Ale i tak jsou v tomto světě stále převahou a kralující hubené modelky.“



Modelky často říkají, že v modelingu moc kamarádek nemají, platilo to i v New Yorku?

„V modelingu je rivalita velká, ale řekla bych, že je to individuální. Je spoustu nepřejících dívek, na druhou stranu jsem už ale našla i takové, které jsou v mém životě delší dobu a pomáháme si navzájem. A i zde jsem našla modelky, se kterými držíme spolu. Obecně tu jde ale hodně cítit, že každý hraje jen sám za sebe. Zřejmě to je odraz vysoké konkurence, protože do New Yorku přijely ty nejlepší modelky z celého světa.“



Když jsme u toho, potkala jste na módních molech v New Yorku nějakou Češku?

„Žádnou jsem bohužel nepotkala. Na druhou stranu, neměla jsem moc času zjišťovat, jestli tady některá přece jen není. Docela mne ale mrzelo, že většina Američanů vůbec nemá představu, kde Česká republika vlastně leží.“

Jak vlastně vypadal běžný den modelky na Fashion Weeku?

„Budíček byl už brzy ráno. Na akci totiž musíte být už v době, kdy začínají první přípravy, aby vám mohli udělat make-up a vlasy. Musíme si vyzkoušet podium, opatrně obléci outfit apod. Musím se přiznat, že na jídlo častokrát nebyl čas.“



„Fashion Week byl úžasnou zkušeností. Celý kolektiv pracující v zákulisí tam odváděl špičkovou práci, všechno to byli profesionálové. I když musím přiznat, že jsem zažila i trpké chvíle. Třeba když jsem musela předvádět model ve vysokých, abnormálně nepohodlných lodičkách, zhruba o dvě čísla menších, než je ve skutečnosti moje velikost. Narvala jsem tam chodidlo tak tak a pak se tajně »modlila«, aby mi noha znecitlivěla co nejdříve. U jiného designera jsem zase měla šaty s páskem kolem krku, utáhli mi ho tak silně, že jsem měla problém dýchat. Přesto svoji práci miluju a s ní i všechny strasti i slasti. Tak to prostě je.“

Hodně modelek tvrdí, že jí téměř vše, ale že mají dobré spalování. Dá se tomu věřit?

„Pro mě je klíčem k udržení postavy pravidelné cvičení. Mám ráda jak posilovnu, tak box, pilates, jógu a z klasického kardia běh. Aby mne to nenudilo, snažím se to střídat. Samozřejmě si musím hlídat i stravu. Snažím se, aby byla vyvážená. A ano, aby obsahovala i tuky, protože tuky nejsou nepřítel, když víte, které jíst, jak je jíst a kdy jíst. V obchodech proto trávím spoustu času tím, že zkoumám nutriční hodnoty. Nad jídelníčkem musím přemýšlet. Na druhou stranu jsme jen lidé a zašla jsem si i na hamburger s colou a pak si dala u televize zmrzku. A pizzu mají v New Yorku snad nejlepší na světě.“



Fashion Week skončil, kdy se vrátíte do České republiky?

„Vrátím se až v dubnu, a to jen na skok, neboť budu dělat choreografii soutěže Kočka Rádia Jih, kterou jsem vyhrála jako svou první soutěž a začala tím moje kariéra. Poté bych měla opět odletět opět do USA, v plánu je Miami a Los Angeles.“

Jana Kopecká

Věk: 25let

Výška: 179 cm

Míry: 86-61-90

Získané tituly: Miss Model of the Best Photogenic v Číně, TOP 5 Miss Tourism International v Malajsii, Dreamgirl of the Year International, Miss Lumix Photogenic International, Miss Brno, Kočka Radia Jih.



