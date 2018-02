Doby, kdy nemocné dítě koukalo v nemocnici jen do bílé stěny, jsou dávno pryč. Ředitelka Základní školy při Dětské nemocnici v Brně ale vysvětluje, že vyučování není to hlavní. Důležité je, aby dítě i rodič byli v dobré psychické pohodě.

Není pro nemocné dítě příliš namáhavé věnovat se výuce?

Děti jsou vyučovány s ohledem na zdravotní stav. Tak je nastavena zátěž výuky. Vyučování přináší pro žáky i odreagování od nemoci. Tento fakt si uvědomil pan profesor Kluska, který před více než 60 lety povolal do nemocnice první učitele. Děti se začaly zabývat činnostmi, na které jsou v denním režimu zvyklé, a to mělo pozitivní dopad na zlepšení zdravotního stavu.

Vaším úkolem není jen děti vyučovat….

Přesně tak. Naším úkolem je hlavně podporovat psychiku dětí. Chceme, aby děti aspoň trošku zapomněly, že jsou v nemocnici a připadaly si jako v běžném životě. Naše škola není jen o učení. Pro děti organizujeme i jiné aktivity jako výstavy, divadelní představení nebo setkání se zajímavými lidmi.

Je důležité také působit pozitivně na rodiče nemocného dítěte?

Rozhodně. Když rodič sedí u lůžka a má pozitivní náladu, přenáší to na dítě. Děti jsou tiskátka svých rodičů. Oni ví, co cítí maminka a tatínek, a pochopí, co jim řekl lékař. Je nutné, aby rodič byl v pohodě. I pro rodiče proto naše škola pořádá různé akce, kde se mohou odreagovat. Dokážeme si totiž představit, jak se asi cítí, když je jejich dítě nemocné. Zvlášť, když se jedná o nemoc vážnější.

Jsou rodiče aktivní? Mají zájem o to, aby jejich děti byly vyučovány?

Zrovna nedávno mě sama vyhledala jedna maminka podle kontaktů na internetu. Poslala mi sms s prosbou, abych za ní zašla na onkologii. Tam leží její dcera a bude tam zřejmě dlouho pobývat. Maminka mě poprosila, abych kontaktovala kmenovou školu toho děvčete. Měla zájem o to, aby onkologicky nemocná dívka školu nezameškala. Především chtěla, aby děvče mělo pocit, že i při té velice těžké nemoci škola zůstává. Je to takový opěrný bod z běžného života.

Překvapilo vás nějaké nemocné dítě vyloženě pozitivním přístupem?

Minulý týden jsem byla na interně. Byl tam chlapec s vážnější diagnózou a byl velmi pozitivní. A dokonce v průběhu vyučování vykládal různé vtipy. Kromě toho mi prozradil, že jeho rodina pochází částečně z Řecka a naučil mě i řecký pozdrav.

Jak probíhá běžný vyučovací den ve vaší škole?

Délku výuky jednotlivých žáků stanovuje lékař podle zdravotního stavu. Pracuje u nás dvacet jedna vyučujících, z toho sedm vychovatelek. Ráno přijdou za dětmi učitelky, neboť to jsou děti nejčilejší. Vyučovací proces dokončují vychovatelky. Prvňáčci například přinesou sešity ze své školy a vychovatelky s nimi doplňují látku, aby děti mohly dostat velkou jedničku. Odpoledne žáci relaxují. Ve školní družině se mohou věnovat výtvarné, hudební činnosti, máme k dispozici i počítače.

Jaké předměty kupříkladu vyučujete?

Základními předměty jsou čeština, matematika a cizí jazyk. Dlouhodobí pacienti mají i vedlejší předměty – kromě tělocviku. Ten je naopak vyzdvižen na oddělení dětské psychiatrie v Bohunicích.

Co děti nejvíc baví?

Odpověď asi znáte, počítače. Ale pro výuku je to dobré. Máme i výukové programy, tak skrze počítače děti motivujme i k výuce. Samozřejmě, mohou se také bavit a věnovat se hrám.