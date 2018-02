Známý finský spisovatel Veijo Baltzar nedávno zavítal do Brna kvůli vernisáži putovní výstavy »Očima Mirandy«, která vypráví skutečný příběh romské dívky za druhé světové války. Ale i jeho životní příběh je nevšední. Vyrůstal v neskutečné chudobě a kočoval studeným Finskem i v hlubokých mrazech.

Romský spisovatel, autor osmi románů, více než deseti divadelních her, oceňovaných filmových a televizních scénářů, básník, výtvarník, divadelní režisér a pedagog žije ve Finsku. Nejen v rodné zemi je Baltzar uznávanou celebritou. V dětství to ale neměl jednoduché, s rodiči kočoval po Finsku.

„S rodiči jsem jezdil na voze a přespával ve stodolách. Pamatuji si, že když jsme přijeli do stodoly, často byla sláma ještě horká. Děti plakaly, že je jim hrozné horko, když je rodiče ukládali k spánku. A pak za pár hodin zase sláma ochladla. My děti jsme byly zpocené, bylo nám zima, šaty na nás zmrzly. Děti plakaly a plakaly,“ vzpomíná spisovatel.

Život se s Baltzarem nemazlil. „Někdy jsem se ke kousku chleba dostal jen třeba dvakrát do týdne. Měl jsem jedenáct sourozenců,“ tvrdí nyní velmi úspěšný spisovatel a připomíná, že Finsko je opravdu studená země. Romové cestovali ve vozech i během zimy, téměř s ničím, a venku bylo třeba minus 30 stupňů.

Světoznámý finský spisovatel Veijo Baltazar

Baltazar ale na dětství přes veškeré útrapy nevzpomíná negativně. „Poznal jsem skutečnou chudobu, ale měli jsme krásné vztahy, vedli jsme pestrý život,“ tvrdí romský spisovatel a upozorňuje, že jeho rodiče nikdy nepřijali žádnou charitu. Podle Baltzara by si Romové měli uchovat důstojnost a nepřijímat almužny. Raději žít v chudobě.

„Ve mně vyvolávají obavy ty snahy o zalíbení se. Ten, co na to má, dá cikánovi (umělec preferuje tento výraz před Romem) almužnu. Pak mu řekne: »A už neotravuj!« Tak se snaží společnost přizpůsobovat menšiny. Co je horší, menšiny se takto samy usilují přizpůsobovat,“ myslí si spisovatel, který se problematikou romské menšiny dlouhodobě zabývá.