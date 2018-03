Brno skrývá nevšední unikát. Obří válečnou parní lokomotivu Kriegslok. Nadšenci z místního Klubu přátel kolejových vozidel se nyní pustili do jejího znovuvzkříšení.

Stroj vyrobila v roce 1944 německá zbrojovka Henschel. V Česku se nedochoval žádný, klubisté získali jeden exemplář obří lokomotivy z Bosny. Hromadu 150 tun šrotu chtějí opravit a uvést znovu do provozu. Už na to ve sbírce vybrali půl milionu.

Z lokomotivy je zatím pouze hromada spícího železa, který chce ale šéf Klubu Jiří Kotas přivést k životu: „Němci stroj za války dodali Jugoslávským železnicím. Štěstí bylo, že ji jako jeden z dvaatřiceti kusů vyčlenili jako vojenskou rezervu, většina těchto strojů byla totiž válkou zničená,“ řekl Kotas.

V roce 1991 byly ale i tyto zálohy během války v Jugoslávii zlikvidovány. V roce 2006 koupil mašinu soukromník a převezl do Bratislavy. Zprovoznit se mu ji nepodařilo. Legendární Kriegslok, v Česku zvaný Němka, dál chátral, než ji objevili Brňané.

Pokud se zapáleným klubistům dílo podaří, stroj by mohl vyjet na koleje během tří až čtyř let. Každopádně to však bude mnohem dříve, než se v Brně podaří přesunout hlavní nádraží.

Klubisté oživují legendu evropských kolejí, zrozenou během druhé světové války, jako živou připomínku pohnutých historických událostí.

Topič ládoval kotel lopatou

Lokomotiva jezdila až 80 km/h, a to vpřed i dozadu. Vezla si až 12 tun uhlí a 30 kubíků vody. Posádku tvořil strojvedoucí a topič, ten přikládal lopatou. Stroj dokázal ujet 150 km bez doplnění paliva a 100 km bez načerpání vody. Pokud by lokomotiva vezla lehčí osobní vlak, ujela by zřejmě bez zastávky i vzdálenost mezi Brnem a Prahou.

Oživení Kriegsloku začalo zezadu

Oživení lokomotivy s číslem 555.0186 začalo v Brně odzadu, zdánlivě jednodušším krokem, opravou tendru. „Po odpojení od lokomotivy jsme jej rozebrali, řádně vyčistili vně i uvnitř, otryskali. Vyvázali jsme podvozky, provedli defektoskopii náprav. Po otryskání pískem se objevila spousta míst, kde bylo třeba vyspravit trhliny i staré sváry. Pracnost byla daleko vyšší než se původně předpokládalo,“ líčí Kotas.

Kdo přispěje na opravu, sveze se

Oprava »Němky"¨« je náročná a nákladná. Původní rozpočet na práci, kterou musí udělat specializovaná firma se vyšplhal na 580 000 korun. „Nějaké peníze jsme vybrali mezi sebou, zbytek ale potřebujeme dofinancovat. V případě, že se vybere víc peněz, automaticky je použijeme na další fázi oprav," říká Kotas. Pro každého dárce je připravena podle výše jeho příspěvku odměna, od drobných suvenýrů až po jízdu na parní lokomotivě.

VIDEO: Parní vlak je stále atrkací. Tento jezdí do Dobříše. délka: 02:01 Video 360p 240p REKLAMA Parním vlakem na Dobříš Radka Wallerová/Supermámy