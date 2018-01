„Zdeněk zůstal upoutaný nehybně na lůžku. S okolím se dokáže domluvit jen pomocí očí,“ řekla Blesku mluvčí jihomoravské krajské záchranky Hedvika Kropáčková.

Oblíbenému a zdravému chlapovi se ve vteřině proměnil svět. Paradoxně právě jemu! Zdeněk totiž nikdy nepil a nekouřil. Zdravě jedl, sportoval a choval se zodpovědně. Sousedy i přátele z Úsobrna udivoval řadou zájmů. Všude ho bylo plno.

„Je myslivcem, včelařem, choval rybičky. Na co sáhl, to mu šlo, byl skvělý kutil,“ shodli se sousedé. S přítelkyní a kamarády procestoval na výletech křížem krážem celou republiku.

Zdeněk je ale i dárcem krve, jaký se hned tak nevidí. Krevní plazmu daroval 206krát (!) a od Červeného kříže za to převzal Zlatou medaili 1. stupně. Pomáhat jiným ho naplňovalo. Posledních šest let pracoval jako řidič záchranář ve stanici Velké Opatovice.

Zdeněk reaguje jen očima

Zdeněk leží na lůžku ochrnutý od hlavy dolů, na mozku má stále hematom, ale přesto reaguje na okolní situace. Vnímá svoji rodinu. Rozumí blízkým. Odpovídá mrknutím očí a ví, pravděpodobně velice dobře, v jakém je stavu.

Prognóza není dobrá a pro Zdeňka se stala doslova »čekáním na zázrak«. On, jeho blízcí i přátelé se ale nevzdávají! Prozatím leží Zdeněk v nemocnici. Rodina hledá možnost umístění do ústavu, kde by měl celodenní péči s úplnou rehabilitací.

Záchranáři mezi sebou vybrali na počítač

Přátelé i kolegové z práce se shodují, že nastal čas svému záchranáři zkusit alespoň něco málo vrátit. Kolegové z jihomoravské záchranky nejprve mezi sebou vybrali peníze na nákup speciálního počítače. Ten může Zdeněk ovládat očima a dorozumívat se tak se svými nejbližšími i s lékařským personálem.

„Jeho následná léčba a péče o něj bude však nejen psychicky, ale také finančně velmi náročná,“ ví mluvčí záchranky Hedvika Kropáčková. Záchranáři se proto nyní obrátili s prosbou o pomoc i na veřejnost.

Pomozte, prosíme!

Na Zdeňkovu rehabilitaci může každý přispět jakoukoli částkou na transparentní účet číslo:

2101357139/2010 Fio banka

