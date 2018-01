Bleskovou pomoc více než desítky obětavců zachytil na mobil pohotový kameraman. Mladí i starší se bez váhání zezadu opřeli do »kloubáku« a po necelé minutě problém vyřešili. Nad videem, které se rychle objevilo na sociální síti, se usmívala i mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbora Lukšová. „Snahu cestujících samozřejmě vítáme a děkujeme jim,“ řekla Blesku.

V opačném případě by totiž šofér musel kontaktovat dispečink, ten by začal organizovat pomoc a minuty zpoždění na lince by k nelibosti cestujících naskakovaly. Takhle stačilo pár obětavců a všichni byli spokojeni.

Pochvalné reakce na Facebooku na sebe nenechaly dlouho čekat. „Náhodou to vyřešili parádně!“ zněl jeden z nich. A nechybělo ani zcela prozaické vysvětlení. „Upřímně, když dáte cestujícím na výběr, jestli zatlačit nebo si vystoupit a počkat si na další spoj za 20 minut, vždy jdou zatlačit,“ napsal jiný Brňan.

„Pokud napadne během poměrně krátké chvíle velké množství sněhu, mohou mít vozy MHD v některých úsecích, kam se ještě nestačily dostat sypače, problémy. Většinou se jedná o kopcovité úseky ve městě,“ poznamenala dodala k neobvyklé scénce mluvčí.