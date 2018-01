„Tak jak v některých zemích nemůžou pochopit, že my jíme vepřové, nebo hovězí maso, tak tady mnozí lidé ohrnují nos nad hmyzem. Je to ale jen otázkou předsudků. Kdo třeba ochutnal tarantuli, dá mi za pravdu, že se jedná o vynikající potravinu,“ uvedl Václavík a zároveň se přiznal, že se pavouků bojí! Nevadí mu jen na talíři.



Návštěvníci veletrhu Regiontour a GO jeho výklad zpočátku naslouchali se značnou nedůvěrou. Postupně v nich ale vítězila zvědavost. A to tím spíše, že veškerý hmyz je v podání Václavíka tepelně upraven.

Hmyz, pavouci a štíři patří mezi potraviny budocnosti. Podle Milana Václavíka (34) k nim lidé jen chovají předsudky.

„Nic živého bych do pusy nikdy nedal,“ upozornil, což mnohé uklidnilo. Když se pak zeptal, jestli se najde zájemce, který by chtěl ochutnat štíra či pavouka, bylo jich tolik, že převyšovaly připravené dávky.



„Chutná to opravdu dobře, je to příjemné. Člověk si ani nepřipouští, že jí pavouka,“ popsala své pocity Hana Valíčková (44). Podobně to viděla i její dcera Lenka (18). „Nevím, k čemu bych to přirovnala, ale bylo to opravdu perfektní,“ přiznala.

Štíra vyzkoušel například Milan Sečkař (76): „Měl jsem klepýtka. Je to takové jemné bílé masíčko. Má lehce kořeněnou chuť a je delikátní. Klidně bych toho snědl i víc,“ přiznal senior.