Herec Miroslav Donutil: Zpíval jsem jeho písničky

„Olda patřil do naší party v Brně. Kamarádili jsme se a já si ho vždycky vážil. A uznával ho. Jako výraz úcty jsem si dovolil nazpívat jednu jeho písničku, Vám, dětem z polštářků, na svoje CD písničky, které mám rád. Vím, že z toho měl radost.“

Zpěvák Michal Prokop: Olin už hraje tam nahoře

„Ach bože, další kamarád a kolega odešel! Olin Veselý. Býval brněnským kmotrem při křtech našich posledních desek. Ale hlavně to byl skvělý zpěvák a skladatel, v Synkopách i v Blue Effectu. Tak už zas hraje s Radimem - tam nahoře. Ať vám to tam, kluci, hraje jako za mlada! Já si jdu pustit Černého racka….“

Zpěvačka Bára Basiková: Na jeho skladbách jsem vyrůstala

„Neznala jsem Oldu osobně, bohužel, ale jeho skladby patří, samozřejmě, ke klenotům české muziky. Vyrůstali jsme na nich. Je hrozně smutný, že tahle generace rockerů pomalu odchází. Zůstává po nich obrovská mezera. Smutním za něj.“

Zpěvák Leoš Semelka: Rockeři se do dnešní doby už nehodí

Lešek Semelka (71) je zprávou o úmrtí zdrcený. Zůstal tak posledním žijícím mohykánem nejslavnějšího období legendárního Blue Effectu. „Jsem z toho špatný. Olda byl mimořádný muzikant a skvělý člověk. Když jsme spolu hráli v Blue Effectu, rok u mě v Praze dokonce bydlel. Dělali jsme tehdy opravdivý původní artrock. A já tohle období považuji za nejlepší období v celé historii kapely vůbec,“ svěřil se Semelka.

Veselému podle Semelky neublížilo ani pozdější rozhodnutí Radima Hladíka, který po čase poslal klávesistu zpátky do Brna. „Nakopl tam znovu ty svoje Synkopy a složil kvanta nádherné muziky,“ zdůraznil. Zároveň ho mrzí, že se nedočkal na sklonku života většího společenského uznání. „My staří rockeři se už do dnešní doby asi nehodíme. Odpočívej v pokoji, Oldo!“

Hudebník Roman Dragoun: Do klubů se už nevrátil

Zpěvák, klávesista a skladatel Roman Dragoun (61), který patří k oporám jiné slavné brněnské kapely Progres 2, lituje, že se Oldřich Veselý předčasně vytratil z koncertních pódií. „Chtěl jsem ho vtáhnout zase do klubů při společném hraní,“ řekl Dragoun. Mrzí ho, že ani legendární Blue Effect neměl zájem vrátit svou někdejší ikonu zpět „do hry. „Překvapilo mě, že při výročí 50. let bigbeatu nepřizvali Oldu ani Leška Semelku. Oba by si to zasloužili,“ posteskl si hudebník. V repertoáru Veselého vyzdvihl alba jako Svitanie, Svět hledačů, Křídlení, ale i pozdější tvorbu. „Vytvořil úžasné věci i v posledních letech,“ dodal.

Hudebník Jiří Rybář: Každá Oldova deska byla událost

„S Oldou odešel kus mého já, byli jsme dlouholetí kamarádi,“ řekl Jiří Rybář (72), bubeník slavných Synkop 61. Veselý složil hudbu k nejslavnějšímu hitu Synkopů, písni Válka je vůl. „Olda měl bezvadný hlas, začal se prosazovat jako zpěvák, typově byl ideální pro rock. Když se vrátil z Prahy z Blue Effectu, vnesl do muziky Synkopů art rock. Co deska, to byla událost. Sluneční hodiny, Křídlení, Zrcadla i Dlouhá noc,“ vypočítal. V posledních letech plánoval, že udělají comeback. „On tomu byl nakloněný, asi se mu po pódiu stýskalo. Je to velká škoda, bude mi chybět,“ uzavřel člen legendárních Synkop 61.

Hudebník Pavel Váně: Hodný člověk širokého talentu

„Kamarádili jsme od nepaměti, znali jsme se snad 55 let. Začínali jsme spolu v Synkopách, pak si v různých kapelách roky konkurovali. Před pěti lety jsme spolu s Oldou a jedním místním bubeníkem jeli jen v triu měsíční americké turné. Olda byl introvert a moc si pochvaloval, že jsem s ním celou tu dobu v pohodě vydržel. Byl hodný člověk a z širokého talentu jsem si nejvíc cenil jeho zpěvu.“

