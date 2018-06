„Zlatá česká hlavička. To vychytal. Lehký, vodotěsný a praktický. Když prší, je to v suchu,“ reagovali lidé na snímky muže s popelnicí, které na Facebooku zveřejnil jeden z jeho spolucestujících Ondřej Březina. „Pán říkal, že to je příruční zavazadlo,“ napsal autor fotografií s tím, že muž si dokonce připlatil za cestu 1. třídou. „Když nastoupil, tak tu popelnici dal do chodbičky. Z ní ho ale vyhodil průvodčí. Pak našel volnou sedačku, na kterou ji dal, ale to taky vadilo, a tak ji postavil do uličky,“ popsal.

Kam muž cestoval a co v popelnici měl, nezjistil. „Já jsem vystupoval v České Třebové a on jel ještě dál,“ řekl Březina.

Popelnici dráhy ovšem posuzují jako bagáž, která nesplňuje podmínky »ručního zavazadla s bezplatnou přepravou«. Pro takto rozměrnější předměty jsou ve vlaku zvláštní prostory a platí se tzv. dovozné odstupňované podle vzdálenosti cesty. Bezplatné ruční zavazadlo nesmí překročit ani jeden z rozměrů 900 x 600 x 400 mm.

České dráhy nenašly nic, čím by muž s popelnicí porušil pravidla přepravy. Cestující nesmí mít zavazadlo s věcmi, které by například mohly poškodit vůz, někomu ublížit, způsobit nákazu či vzbudit podezření, že jde o nástražný výbušný systém. „Žádný z důvodů pro zakázání přepravy tato čistá, nebo zřejmě přímo ‚nová‘ popelnice nesplňuje. Jiná situace by nastala, pokud by byla znečištěna,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.