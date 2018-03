Beran

Máte samozřejmě svých starostí dost, ale to vás neomlouvá, pokud nevidíte, že těžká doba přišla na někoho z vašich nejbližších lidí. Přehlédnete-li to, budete si to vyčítat hodně dlouho, ne-li celý život. Proto si udělejte čas na důvěrný rozhovor.