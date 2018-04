Zpět

Zatím neznámý zloděj vykradl koncem minulého týdne zkušebnu havířovské kapely Nebe. Hudebníci přišli především o dvě kytary a klávesy. Celkovou škodu vyčíslili na více než 200.000 korun. ČTK to řekl klávesista skupiny Tomáš Kuluris. Dodal, že do pátrání kapela zapojila nejen policii, ale i fanoušky. V posledních pěti letech je to podruhé, co kapela takovou situaci řeší.