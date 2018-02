Vy jste poznala budoucího muže přes seznamku…?

„Ano, na Tinderu (seznamovací aplikace - pozn. red.), protože pro mě bylo těžké se seznámit. Na Tinderu mi stejně všichni psali, že jsem nepravá Moravcová, tedy fejk sama sebe. Vybírala jsem si proto cizince do vzdálenosti 5 kilometrů a mám Slováka z Letné.“

Čím se váš partner živí?

„Karol toho dělá víc. Pracuje jako »ajťák«, má kapelu, hraje hokej a navíc točí videa. Je tedy kameraman, muzikant, sportovec a ajťák. Skvělá kombinace!“

Užila jste si romantické zasnoubení. Prozraďte, jak probíhalo…

„Byla jsem požádána o ruku na své třicátiny. Všichni moji nejbližší byli u mě v bytě. Přítel natočil film s rodinou, kde o mně přátelé a rodina mluví. Nikdo netušil, že film se točí k zásnubám. Mysleli, že jej tvoří k mým třicátinám. Pustil se film, pak on vešel z obrazu a dal mi prstýnek. Poprvé v životě jsem viděla mého tatínka brečet, takže to bylo super romantické.“

Vy jste také slzela?

„Brečela jsem už během videa. Bylo to dojemné, jak tam mluvila ségra, nejlepší kamarád. Krásně to celé udělal.“

S Evou Decatelo jste moderovala nedávný svatební veletrh v Brně. Inspirovala jste se pro svou vlastní svatbu?

„Ano, vlastně jsem si díky práci na veletrhu naplánovala svatbu. Velmi významně jsem se inspirovala. Domluvila jsem si prstýnky a asi i dort.“

Na veletrhu se konaly mnohahodinové přehlídky svatebních šatů, vy sama jste předváděla. Zvolila jste vyvolené šaty na den D?

„Když jsem se zasnoubila, šaty byly to první, co mi bylo nabídnuto. Spolupracuji už několik let s českými návrháři. Dostala jsem hned nabídku od návrhářky Terezy Sabáčkové, že mi ušije šaty na míru. Ona mě obléká do Karlových Varů a na různé akce. Ale uvažuji ještě o druhých šatech na after party. Ty perlové, které jsem měla na sobě, se mi hodně líbí.“

Nikol Moravcová moderovala vyhlašování tomboly Markéta Malá

Jak by měly vaše svatební šaty konkrétně vypadat? Máte už představu?

„Tvar svatebních šatů rybí, neboli mořská panna, krajkové s holými zády, dlouhý rukáv a žádný výstřih. Měly by být rafinovaně krásné. Nechci na sebe zbytečně upozorňovat. Ráda bych také, aby šaty měly kapsy, abych si tam mohla dát cigarety (směje se).“

A vybrala jste si už také lodičky?

„Nechci žádné podpatky! Asi budu bosa. Svatba by měla být v Boho-stylu (trochu retro a hippie styl, inspirace od indiánů a hlavně velká dávka ženskosti a svobody - pozn. red.) Prostě pohodová nejen pro mě, ale i pro všechny ostatní hosty. Nebude to upjaté.“

Na hlavě budete mít diadém nebo závoj?

„Na hlavu chci věneček z pravých živých květin. A ten věneček asi pak budu házet klukům, kytici tradičně holkám. Líbí se mi živé květiny, i když je to záležitost jen na jeden den. Vybrat si správnou kytici je těžké. Je také důležité najít dobrou koordinátorku. Tu si ještě vybírám. Koordinátorky jsou často hrozné perfekcionistky a já vůbec. Na své svatbě zas tak nelpím, nemusí to být dokonalé. Jde hlavně o to, aby se lidé bavili.“

Kolik pozvete na svatbu lidí?

„Už jsem osobně pozvala asi 250 lidí. Budu to muset omezit (usmívá se).“

Kde se budete brát?

„Chceme mít svatbu na střeše Lucerny a pak se budeme přesouvat jinam v Praze na after party. Svatba bude v Praze.“